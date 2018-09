L'accident a eu lieu vers 18h près de la frontière belge dans le quartier de la Marlière à Tourcoing. A une intersection, une voiture et une moto sont entrées en collision.Le pilote de la moto était grièvement blessé à l'arrivée des secours. Selon La Voix du nord, il était décédé dans l'ambulance vers l'hôpital. Il avait 34 ans et était père de famille.Une enquête sur les causes de cet accident mortel va être menée. Dans le quartier, cet accident ne surprend pas forcément. La rue de la Marlière, réputée dangereuse, va être réaménagée en 2019.