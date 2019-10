Tourcoing : un octogénaire meurt d'un arrêt cardiaque, la police suspecte un vol à l'arrachée d'en être la cause

La police de Tourcoing a ouvert une enquête pour vol après la mort d'un homme de 86 ans. L'octogénaire a succombé à un malaise cardiaque en pleine rue lundi 28 octobre, en fin de matinée. Un témoin a vu un homme lui voler son portefeuille juste avant les faits.



L'auteur n'a pas encore été interpellé et les enquêteurs n'ont pas établi avec certitude que le vol présumé était la cause du malaise mortel. Les sapeurs pompiers se sont rapidement rendus sur place lundi. Malgré leurs nombreuses tentatives de réanimation, la victime n'a pas pu être sauvée. L'octogénaire a été déclaré décédé sur place.



Le témoin, un agent d'Ilévia, dit avoir vu un individu s'en prendre à l'octogénaire et lui voler son portefeuille avant de prendre la fuite. L'enquête est en cours pour identifier cet homme et éclaircir les circonstances du drame.