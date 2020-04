Tourcoing : un octogénaire, soupçonné d'avoir frappé sa femme à coups de marteau, placé sous contrôle judiciaire

A 87 ans, il frappe sa femme à coups de marteau https://t.co/u59QP52IbV — Le JDD (@leJDD) April 12, 2020

Ce jeudi 9 avril, la police a procédé à l'interpellation d'un octogénaire, boulevard d'Halluin à Tourcoing. L'information dévoilée par le Journal du Dimanche , nous a été confirmée par le parquet de Lille.Selon le journal, "ce sont les voisins qui ont alerté la police, jeudi vers 18 heures". L'homme de 87 ans est soupçonné d'avoir frappé sa femme à cinq reprises avec un marteau. Celle-ci, transportée dans un état grave à l'hôpital, était toujours dans un état grave mais ses jours ne sont plus en danger.Selon le JDD, l'octogénaire est "bien connu des services de police pour des violences conjugales répétées". D'après le parquet, il a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire. Un appel a été interjeté par le parquet.Le confinement, indispensable pour endiguer la pandémie de Covid-19, constitue aussi un terreau favorable aux violences conjugales et intrafamiliales : la promiscuité, les tensions, l’anxiété peuvent y concourir. Les associations d’aide aux victimes sont inquiètes.En cas d'urgence ou de danger immédiat, composez le 117. Le 3919 est ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures.