Tourcoing : une patiente de 86 ans oubliée par son kiné sur la table de massage

Pas de suites pénales

à l'issue d'une séance chez son kinésithérapeute, à Tourcoing.Son fils, très remonté contre le praticien, a déposé une main courante auprès de la police, selon une information de nos confrères de La Voix du Nord confirmée auprès du commissariat de Tourcoing."Elle avait rendez-vous à 18h30 et elle devait être de retour à la maison vers 20h." a indiqué le fils de la patiente à La Voix du Nord, qui s'est rendu directement au cabinet. "On m'a dit qu’elle n'était plus là."Sa mère l'appelle finalement vers 22 heures. "Elle a réussi à ouvrir une fenêtre pour interpeller des gens. Une voiture s'est arrêtée et un collaborateur du kiné a été prévenu." Une frayeur d'autant plus vive que l'octogénaire est diabétique, fait de l'hypertension et n'avait pas pris ses médicaments, assure-t-il.Le kinésithérapeute, joint par nos confrères, a admis qu'il n'avait "pas vérifié s’il restait quelqu’un." Il ajoute que "d'habitude la dame s'en va d'elle-même quand la séance est terminée mais là, elle s'est endormie sur la table. Je lui ai présenté mes excuses.""Il y a bien eu une main courante déposée" nous a confirmé la police tourquennoise, "mais en l'absence de dépôt de plainte,."