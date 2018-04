Tourcoing : une patiente du CH Dron agressée sexuellement en sortant des urgences

Identification difficile

Les faits remontent à la nuit du 6 au 7 janvier dernier, sur le parking de l'hôpital. Une patiente des urgences a été agressée par un homme, sous la menace d'un, alors qu'elle sortait du service à 3h45 pour regagner son véhicule. Une information de la Voix du Nord confirmée par les services de police.L'agresseur est entré de force dans la voiture de la jeune femme depour, dans un premier temps, lui voler son téléphone portable et son portefeuille. Mais l'individu n'en est pas resté là et a demandé à sa victime de le. Ce qu'elle a refusé, en criant et en pleurant. Mais la jeune femme a été contrainte de s'exécuter, toujours sous la menace d'un couteau.L'individu a ensuite pris la fuite en courant, puis est reparti à bord d'un véhicule, dont l'a pu être captée par une caméra de, à la sortie du parking de l'hôpital Dron. Mais les enquêteurs ont été confrontés à des difficultés pour identifier le conducteur de cette voiture. Le propriétaire du véhicule ne correspondant pas au signalement décrit par la victime.Après des, la police de a pu identifier un suspect, un habitant du quartier de la Bourgogne à. Âgé deet très défavorablement connu des services de police, il a été interpellé lundi 9 avril puis placé en garde à vue. Devant les enquêteurs, l'agresseur présumé a "partiellement" reconnu les faits.Il doit être jugé ce mercredi après-midi en