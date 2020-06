Tourcoing : le peintre franco-algérien Mahjoub Ben Bella est mort

Mahjoub Ben Bella est décédé ce jeudi matin à Lille "au terme d’un long et courageux combat contre la maladie", précise un communiqué du musée La Picine. Il avait 73 ans.

Né le 20 octobre 1946 à Marnia en Algérie, il s'était en 1965 à Tourcoing. C'est là qu'il a créé une oeuvre reconnue dans le monde entier. Avec une double identité : le ciel du Nord et la lumière de la Méditerranée.

"La peinture est le seul élément qui me permet de m’exprimer. Si on me demande de faire de la photo et des arts conceptuels, je n’en ai pas envie. Je reste au stade de la couleur, au rythme de la peinture. Depuis toujours, depuis les Beaux-arts à Oran, ce sont les mêmes rails. Mon travail, ce n’est pas de la décoration. Je ne suis pas coloriste ; je ne suis pas un peintre en noir et blanc… Je sais dominer la couleur", expliquait-il en 2013 à La Voix du Nord.

Regard d'artiste - reportage de France 3 Nord Pas-de-Calais en 2003

Les pavés de Paris-Roubaix

Mahjoub Ben Bella est notamment célèbre pour avoir peint des pavés du Paris-Roubaix en 1986 et pour son hommage fraternel à Nelson Mandela, à Wembley en juin 1988. Il a aussi peint 400 m ² de façades à Lille près du Nouveau-Siècle et des carreaux de céramique destinés à la station Colbert à Tourcoing.

Paris-Roubaix dimanche 10 avril 2016. Il y a juste 30 ans, Mahjoub Ben Bella peignait 10 kms de pavés @roubaix pic.twitter.com/WIaJNanD7V — uncle'mo (@mauricedecroix) April 6, 2016

Ses peintures sont exposées dans de nombreux musées : Londres, British Museum ; Paris, Institut du Monde Arabe et Musée d’Art Moderne de la Ville ; Amman, Jordan National Gallery ; Roubaix, La Piscine ; Tourcoing, MUba ; Villeneuve d’Ascq, LAM ; Lille, Hôtel de Ville …

"Foule noire", de Mahjoub Ben Bella exposée à Dubai / © ALI HAIDER/EPA/MaxPPP

Mahjoub Ben Bella sera inhumé à Tourcoing, dans la plus stricte intimité. Un hommage public lui sera ensuite rendu.