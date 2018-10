Tourcoing : en pleine nuit, ils entrent chez une septuagénaire et la menacent avec un marteau

Une septuagénaire de Tourcoing a été agressée et menacée chez elle par deux malfaiteurs, dans la nuit de vendredi à samedi.



Vers 3 heures du matin, selon le témoignage de la victime, les deux hommes sont entrés par effraction dans son domicile, rue du Général Mangin, en se servant d'un marteau pour briser une vitre.



Menacée pendant une heure

À l'intérieur, ils ont réveillé la seule occupante des lieux, une femme de 71 ans, l'ont maintenue dans son lit et l'ont menacée pendant une heure avec un marteau pour savoir où se trouvait son argent et ses bijoux. Au bout d'une heure, ayant pu lui extorquer sa carte bancaire et le code de cette dernière, ils ont pris la fuite.



La victime s'est alors réfugiée chez son voisin qui a appelé la police et donné l'alerte.