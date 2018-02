Tourcoing : en soutien-gorge et en collants, il s'exhibe et se touche devant des adolescentes

Plusieurs plaintes rapportant des faits d'exhibition sexuelle, déposées lundi et mardi au commissariat de Tourcoing, ont conduit la police à mettre en place un dispositif de surveillance dans la rue Delobel à Tourcoing.



Selon les dépositions, un homme en peignoir montrait et touchait ses parties génitales au passage de jeunes filles dans cette rue. Des faits commis vers 8h45 les deux premiers jours de la semaine, alors que de nombreux élèves du collège privé Notre-Dame Immaculée passaient par là pour se rendre en cours.



Soutien-gorge et collants troués Mercredi vers midi, l'exhibitionniste se trouvait toujours dans la même tenue sur un trottoir de la rue Delobel, où il habite. Correspondant au signalement donné par les plaignants, les policiers ont donc procédé à son interpellation. Âgé de 59 ans, l'homme portait en dessous de son peignoir un soutien-gorge et des collants, troués au niveau du sexe.



Alcoolique et sans emploi, le mis en cause a expliqué durant ses auditions avoir des pulsions sexuelles après avoir bu. Il avait dû être placé en dégrisement avant de pouvoir être entendu par les enquêteurs du groupe d'appui judiciaire de Tourcoing.



Après 48 heures de garde à vue, il devait être déféré ce vendredi devant les autorités judiciaires. Poursuivi pour exhibition sexuelle, il encourt un an de prison et 15 000 euros d'amende.

