A Tourcoing, la Ville s'engage contre le chômage des séniors

Immersion en entreprise

C'est un exercice difficile, un. Isabelle n'a qu'une minute pour se présenter, une minute pour dépasser la peur et les doutes. "Ça nous permet de", explique Isabelle Dumalin, 50 ans, en. "Tout le monde n'est pas toujours à l'aise au niveau de la communication donc c'est un très bon exercice."Tous ces demandeurs d'emplois devont y passer. La cible de cette action baptiséecomme Plein Emploi pour les séniors est unepour la plupart d'entre eux."Au bout d'un an,, ou qu'on vous dit non, on finit par se poser des questions. On se demande ce qui cloche, ce qui ne va pas, explique Catherine Terzan, 56 ans, en recherche d'emploi depuis un an. "On a quand mêmeau bout de 34 ans, on a acquis une maturité, donc il y a des moments."Le programme comportCe jour là, le groupe est accueilli dans un hypermarché qui recrute. Très vite, les liens ce créent. "On m'a sollicité au niveau du rayon vin, car j'ai travaillé 30 ans dans le commerce dans ce domaine, dans la distribution à domicile des vins", précise Eric Dusautoir, 55 ans, en recherche d'emploi depuis 2 ans. "Là on m'a laissé entendre que malgré mon âge, il y avait encore une possibilité pour moi.""On a vu des belles personnes, effectivement", constate Philippe Laurent, directeur du magasin Auchan à Roncq. "On récupère les CV,On ne promet pas un emploi à tout le monde, mais on va profitervers des entreprises de la zone."Unecollaborent à ce programme. La force d'un réseau face à un constat : en 5 ans, le nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans a. "En partant de ce constat-là, il fallait mener des actions. On a déjà", précise Olivier Candelier, adjoint économie et emploi à la Ville de Tourcoing."L'objectif était de 100, on a terminé à 100. Le souhait, c'est, que ce soit une expérience qui soit demain métropolitaine, voire régionale et pourquoi pas, rêvons un peu, nationale...", poursuit l'élu.Un travail pour tous : objectif des 100 candidats.pour une opération qui n'aura coûté queà la ville de Tourcoing.