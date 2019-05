Tourcoing : une voiture s'écrase entre un tramway et un poteau

Un spectaculaire accident a eu lieu, ce mercredi 8 mai peu après 9h30, place de la victoire à Tourcoing. Dans des circonstances qui restent à éclaircir, une collision a eu lieu entre une voiture et un tramway Ilévia. Le véhicule s'est retrouvé écrasé entre la rame et un poteau.



A l'arrivée des secours, l'automobiliste impliqué était allongé au sol mais conscient. Âgé de 19 ans, l'homme a été transporté légèrement blessé au centre hospitalier de Tourcoing, selon le CODIS 59. La conductrice du tramway a, elle, été légèrement choquée.



Les dix passagers ont été évacués indemnes, précisent les pompiers.



Une enquête de police devra déterminer les causes précises de cet accident.