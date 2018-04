Un Tourquennois ordonné évêque de Chartres ce dimanche

Demain à #chartres!!

Le nouvel évêque a effectué un pèlerinage vers son nouveau Diocèse / © Google Maps

à la tête du Diocèse de Chartres. Né le 28 février 1958 à Tourcoing, Philippe Christory vit au sein d’une famille catholique protestante. Il y effectuera toute sa scolarité au collège & lycée Sacré-Cœur, avant d’être diplômé ingénieur à l’ICAM de Lille.Passé par l’université pontificale grégorienne à Rome, il intègre la communauté de l’Emmanuel et est. Le prêtre officie dans plusieurs paroisses parisiennes pour finir à la Sainte-Trinité, de 2014 à son ordination épiscopale.. L’archevêque d’Aix et Arles Christophe Dufour, l’évêque de Saint-Denis Pascal Delannoy ou encore Jean-Luc Brunin, évêque du Havre,. Tous ont effectué leurs études à Lille et y ont été ordonnés prêtres., Mgr Philippe Christory a entrepris de marcher cinq jours jusqu’à son nouveau diocèse. An 60 ans, il devient ainsi le 129e évêque de Chartres. Selon l’écho Républicain , près de 3 000 personnes devraient assister à la cérémonie religieuse, prévue ce dimanche 15 avril à 15h30.