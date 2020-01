Le Tourquennois Yves Piat est en lice pour remporter un Oscar pour son court-métrage “Nefta Football Club”

Nefta Football Club d'Yves Piat



"Bonne étoile"

Yves Piat est réalisateur mais aussi graphiste ou encore directeur artistique. Une multi-casquette qui ne l'a pas empêché de toujours revenir au cinéma. Avec "Nefta Football Club", il signe son deuxième court-métrage et est présélectionné pour remporter l'Oscar du "meilleur court-métrage de fiction" et est aussi en course pour les Césars. Sur sa page Facebook, le réalisateur a partagé une vidéo au ton décalé réalisée par Les Valseurs, le producteur de son court-métrage. On le voit échanger avec l'un des acteurs, Lyes Salem. Ce dernier est aussi réalisateur et avait représenté l'Algérie aux Oscars avec son long-métrage Mascarades. Au moment de la sélection du film aux Oscars, il a reçu un coup de fil inattendu : "C'est ma grand-mère qui m'a appelée pour me dire que Nefta Football Club avait été présélectionné pour les Césars, pour les Oscars [...]".L'idée de Nefta Football Club est inspirée de la propre histoire d'Yves Piat. "Quand j'étais jeune, je suis tombé sur des sacs de poudre blanche avec un ami à moi. On les a mis à la rivière. J'ai gardé cette histoire en tête pendant plus de trente ans avant de la mettre en images"Mais aussi de différentes rencontres qu'il a pu faire, notamment en se rendant au Maroc : " j'y ai rencontré le frère d'un ami qui était passeur. Il m'a parlé de comment ils dressaient les ânes avec des walkmans. Mais à la différence de ce qui est montré dans le film, ils n'écoutent pas de la musique mais des sifflements. Cette technique permet aux contrebandiers de ne pas se faire avoir car l'âne transporte seul les différentes drogues."En tout, la réalisation du court-métrage a pris trois ans et demi. "C'est suite à mon voyage au Maroc fin 2015 que l'idée m'est venue, ensuite j'ai cherché des producteurs puis des fonds, ce qui prend du temps". Mais en 2017, le court remporte le "prix du public" pour le scénario au festival Premiers Plans d'Angers. France 2 ainsi que la région Pays de la Loire acceptent de financer le film.En attendant de savoir si le film sera dans la sélection finale des Oscars (résultat le 13 janvier) puis des Césars (fin janvier), le réalisateur qui a vécu les quatre premières années de sa vie à Tourcoing est déjà très heureux du succès remporté. "C'est déjà une très belle carrière pour le film. Il a eu, je crois, 65 distinctions dans le monde entier, et il a gagné le prix du public à Clermont-Ferrand , la référence mondiale du court-métrage. On ne s'attend jamais à un tel succès mais il y a une bonne étoile sur ce film depuis le début."