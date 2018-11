VIDEO. Découvrez la reprise de “La grenade” de Clara Luciani par le chanteur belge Kùzylarsen

"La Grenade" version Kùzylarsen

Equipe : Jérôme Dujardin, Stéphane Deboffles, Amandine Maquet, Fabienne Pureur

Et toi, qu’est-ce que tu regardes, tu n’as jamais vu une femme qui se bat (paroles "La Grenade").

La chanteuse et multi-instrumentiste / © France 3 Hauts-de-France

Et toi, qu’est-ce que tu t’imagines, quelle est aussi vorace, aussi vivante que toi ? Sais-tu que là, sous sa poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas ? Paroles de "La grenade".

Mais qui est Kùzylarsen ?

Le chanteur Kùzylarsen / © Olivier Donnet

"L'amour et la guerre"

Texte de Abu Nawas chanté par Kùzylarsen accompagné d'Alice Vande Voorde

Notre guerre est un jeu de bonne compagnie où l’on ne meurt que du plaisir d’amour. Quand nous jouons du luth, d’autres battent tambours et nous, nous avons des fleurs comme cavalerie. extrait de "L'amour et la guerre"

Le Clip « Le château vide »

"Le château vide", Kùzylarsen

Un clip réalisé par Simon Vanrie

Tes mots s’évanouissent comme caresses effacées et emportent les phrases qui comptent, (Extrait "Le château vide").

Les prochaines dates de Kùzylarsen

Le vendredi 23 novembre à l 'Espace Casasdesus Louvroil, co-plateau avec le duo Saratoga

Le samedi 24 novembre au Centre Culturel André Malraux à Hazebrouck, (en première partie de Cali)

Le vendredi 14 décembre au Phénix de Valenciennes, (en première partie de Dominique A)

Le choix de l’Institut du Monde Arabe

Nous sommes à l’Institut du Monde Arabe, car c’est un lieu cohérent pour moi. Je joue du oud et j’ai beaucoup voyagé dans le monde Arabe. On est là, on va partager ce lieu avec vous.

Kùzylarsen dans l'Institut du Monde Arabe à Tourcoing

Jeff Aerosol et l'exposition "Pour un musée en Palestine"

Voilà Kùzylarsen, ce chanteur belge qui -après des années à parcourir le Monde- nous chante "La grenade" de Clara Luciani.Quoi de plus évident pour(cet instrument à cordes pincées répandu dans les pays arabes) que de se perdre dans les couloirs de l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing.Tout en douceur, deux voix mélangées, deux sons de cordes mixés, une basse et un oud électrique font vivre cette reprise.Ici, les deux artistesont choisi un texte engagé.Pour Kùzylarsen , "reprendre cette chanson,. Un instrument qu’on n’a pas tellement l’habitude d‘entendre dans cette musique".Une fois ses études en Belgique terminées, Kùzylarsen prend son talent et part sur la route vivre le Monde pendant dix ans.Un temps, il s’installe en Égypte et y découvre un son particulier. C’est celui d’un voisin, un vieil homme qui joue de l’oud tous les soirs sur le pas de sa porte.À travers le Liban, la Tunisie, la Jordanie, la Turquie ou la Palestine... Kùzylarsen décide de continuer son chemin pour apprendre à jouer de cet instrument et, ainsi, inventer sa propre musique.Une musique qu’il nous propose dans. Un CD, un peu pop et parfois rock avec des textes d’une finesse absolue.Exemple avec le morceau "L’amour et la guerre", texte du poète iranien du VIIIe siècle Abu Nawas.: "Nous, nous n’avons d’autres arcs que nos mains. Des lys candides sont nos flèches". (Extrait "L'amour et la guerre")Dans ses dix morceaux, Kùzylarsen chante la liberté, l’amour et la tolérance comme dans l'élégant titre "Mademoiselle Aïcha" :"Et dans mon dos, je tire ma casquette à ton père qui à son insu a su t’aider à forger ce caractère."Cet album de voyage est aussi l'endroit où Kùzylarsen a choisi de nous offrir le regard qu’il porte sur le Monde et sur l’autre. Dans ses paroles, dans ses mélodies et ses silences, on sent les nombreux temps d’observation qui ont dû ponctuer ses moments de voyages.On l’imagine boire un café turc à des milliers de kilomètres de sa Bruxelles natale. Il serait dans une gare. Il y griffonnerait deux mots et quelques notes, prémices d’une future chanson sur ces passants d’ailleurs.Un album dans lequel Kùzylarsen souhaite parler de "l’intime, de douleurs mystérieuses et profondes, de sensualité et d’amour. Le tout dans des arrangements dépouillés, parfois rêches, toujours minimaux".Vingt mains recouvrent un visage. Puis peu à peu, les mains glissent pour dévoiler une voix : "Tes pas glissés foulent le sol en veillant sur le sommeil des anciens qui dorment sous la pierre d’un château vide", (Extrait "Le château vide").L’Institut du Monde Arabe a installé sa succursale du Nord à Tourcoing dans une ancienne école de natation. Un musée qui -avec ses expositions, ses débats et ateliers- montre la richesse et la diversité de création du monde Arabe.Dans l’exposition " Pour un musée en Palestine ", visible jusqu’au 15 janvier 2019, des artistes contemporains donnent des œuvres afin de constituer un fond et permettre ainsi à la Palestine d’ouvrir son propre musée.Exemple avec le street artiste Jeff Aérosol : "Ce dont je rêve, c’est de pouvoir voir ces œuvres là-bas."