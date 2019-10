La Maternité du centre hospitalier de TOURCOING à besoin de gynécologues - obstétriciens

« Si t’es un gynéco, tu seras notre héros ». C'est une chanson presqu'en forme de petite annonce. Sur l'air de la chanson "À nos souvenirs", de Trois Cafés gourmands, le personnel de la maternité du CH Dron à Tourcoing lance un appel pour recruter des gynécologues-obstétriciens. "Notre maternité a suspendue temporairement ses accouchements, nous avons besoin de vous gynécologues-obstétriciens, pour pouvoir reprendre l'activité qui nous est chère à tous", peut-on lire dans la légende la vidéo postée sur Youtube Il n'y a plus d'accouchements au CH Dron depuis le 25 septembre dernier . Les 3 gynécos du service sont en arrêt-maladie. Avec 1700 naissances par an, dans une ville qui compte près de 100 000 habitants, cette suspension n'est pas anodine.La vidéo réalisée par les sages-femmes du Centre hospitalier tourquennois a déjà été vue plus de 5000 fois sur Youtube. " Comment peut-on r’monter notre maternité ? Ce petit bout de Tourcoing où naissent nos bambins. (...) On veut éviter le drame. Alors on va se battre. Si tu as mal au coeur, viens rejoindre notre secteur", chantent-elles avant de lancer des ballons roses et bleus.La direction du CH Dron cherche à recruter trois gynécos. Pour l'instant, aucune date de reprise des accouchements n'a été annoncée.