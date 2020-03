VIDÉO. Tourcoing : la maternité renaît après cinq mois sans accouchements

Tourcoing : renaissance de la maternité

La Maternité du centre hospitalier de TOURCOING à besoin de gynécologues - obstétriciens

C'est le petit Eden, né lundi 2 mars, qui est le premier bébé depuis plus de cinq mois à voir le jour à la maternité de Tourcoing. Faute de praticiens, les accouchements y étaient suspendus depuis le 29 septembre dernier, et les mamans du secteur étaient contraintes de se rendre dans d'autres services de la métropole lilloise.La maman d'Eden, qui habite à 10 minutes du CH Dron de Tourcoing, est soulagée d'avoir pu y accoucher : "On ne sait jamais le déroulement, donc pour moi c'était très important de pouvoir accoucher sur Tourcoing"."Il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment. Là tout est calme, mais peut-être que dans cinq minutes il faudra faire une intervention chirurgicale en urgence à une personne pour faire naître son bébé, et ça ne s'improvise pas !", explique Elodie Clouqueur, la nouvelle cheffe de service.Avec elle, trois nouveaux gynécologues-obstétriciens sont arrivés à Tourcoing pour assurer le bon fonctionnement de la maternité. Ils devraient être au nombre de huit d'ici à la fin de l'année de quoi pérenniser le service.Un soulagement également pour les sages-femmes et auxiliaires de puériculture tourquennoises. Elles avaient, dès début octobre, lancé en vidéo et en musique (sur l'air de "À Nos Souvenirs" de Trois Cafés Gourmands") un S.O.S pour appeler des médecins à les rejoindre "Reprendre les accouchements en salle de naissance dans notre maternité, ça nous fait énormément plaisir, se réjouit Caroline Cassez, sage-femme. Le départ a été assez brutal... Partir avec le matériel du jour au lendemain, dans une maternité qu'on ne connaissait pas, avec pas forcément les mêmes pratiques, cela a été très difficile".Entre la reprise du lundi 2 mars et ce jeudi 5 mars, 12 bambins sont arrivés au monde à la maternité renaissante de Tourcoing.