VIDÉO. Tourcoing : Nicolas Anelka lance une académie pour les jeunes attaquants

Nicolas Anelka lance une académie à Tourcoing • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Un renfort pour l'équipe de jeunes tourquennoise

Maillot, crampons, bouteille d'eau, tout est prêt pour Islem. À 12 ans, le joueur de football amateur souhaite intégrer l'académie créée par l'ancien international français Nicolas Anelka. "C'est plus spécifique pour les attaquants. On peut travailler plus précisément les frappes, les mouvements", assure le jeune joueur.L'ex-attaquant des Bleus n'était pas présent à Tourcoing, mais les éducateurs et entraîneurs sont à l'affût pour repérer les meilleurs joueurs. "On apporte un développement sur l'individu. On les évalue aussi bien au niveau physique que mental et on essaie de pallier les manques", argumente Frédéric Deswarte, directeur sportif de l’académie NA39.L'équipe des moins de 13 ans de Tourcoing sera composée de joueurs issus de l'académie dès la saison prochaine. Avec davantage de suivi auprès des jeunes joueurs, le cadre leur permet de gagner de la confiance en eux et de progresser. "Ils nous aident à bien nous préparer comme des pros", souligne Houdeyfa.L'académie Anelka s'occupera au total de 80 jeunes joueurs de football de 13 à 18 ans.