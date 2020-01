VIDÉOS. Tourcoing : en 10 secondes, un serveur MacDo met en fuite deux braqueurs armés de jouets

🔴⚡️ - Tentative insolite de braquage au MacDo du Pont-Rompu à Tourcoing dimanche vers 22h20. Cette vidéosurveillance tourne sur les réseaux sociaux depuis hier soir. pic.twitter.com/wsIBBJkj9t — INFO Roubaix (@inforbx) January 20, 2020

La tentative de vol à main armé a tourné court, dimanche 19 janvier aux alentours de 22 heures dans le restaurant Mac Donald's du Pont-Rompu à Tourcoing (Nord).Au moment où deux clientes viennent visiblement d'être servies, deux individus font irruption dans le fast-food et se dirigent directement au comptoir de l'établissement.L'un porte un masque "tête de mort" et est muni d'une arme de poing, tandis que l'autre a également le visage dissimulé et semble avoir un couteau à la main.Sous la menace de leurs armes, les deux braqueurs ont exigé le contenu de la caisse du commerce à l'employé d'acceuil. Ce dernier a mis moins de 10 secondes, d'un revers de bras et avec un plateau dans l'autre main, à les mettre en fuite. "Il s'est tout de suite rendu compte que leurs armes étaient en plastique", précise une source policière.Une enquête de police a été ouverte, les deux individus sont recherchés. La direction du restaurant attaqué n'a pas souhaité faire de commentaire.