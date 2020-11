Volley-ball: vainqueur de Chaumont, le Tourcoing LM Volley conforte sa 1ère place en ligue A masculine

Mauricio Paes a dû recadrer ses joueurs avant le tie-break. • © Jean-Marc Devred / FTV

Le passeur argentin Matias Sanchez a été désigné meilleur joueur du match. • © Jean-Marc Devred / FTV

Les duels entre Tourcoing et Chaumont ont toujours des allures de "classico" du volley-ball. Quelles que soient les circonstances, ils donnent toujours lieu à des matches accrochés, avec pas toujours le scénario attendu. Celui joué samedi à huis clos dans la salle Pierre-Dumortier n'a pas dérogé à la règle.Les Haut-Marnais n'avaient pas joué depuis un mois suite à des perturbations de calendrier dûs à l'épidémie. On s'attendauit donc à un manque de rythme et de compétition de leur part, face à des Nordistes bien repartis après leur accroc (le seul de la saison) à Sète.Effectivement, le début du match a presque été une formalité pour le TLM qui remporte les deux premières manches: 25-14 en 21 minutes, et 25-17 en 24 minutes. On s'acheminait donc vers un succès en trois sets, avant que Chaumont que ne se produise le relâchement un peu redouté." Tourcoing-Chaumont, c'est à chaque fois une grande histoire", explique ainsi l'expérimenté Julien Lemay." On a eu une petite baisse de régime physique, ce qui n'est pas logique car eux sortaient du covid et devaient être plus entamés que nous", avoue le libéro tourquennois." Le match de mercredi (gagné 3-1 contre Narbonne) a peut-être pesé dans les jambes. Mais on a eu beaucoup moins de punch et eux ont stabilisé leur jeu. C'est vrai qu'ils revenaient et qu'ils se remettaient dans le rythme de la compétition."Bonne analyse car les visiteurs vont effectivement dominer les deux sets suivants remportés 25-21 en 29 minutes et 25-16 en 24 minutes.Tout était à refaire pour les Nordistes contraints de jouer le tie-break.Ce 5ème set s'annonçait incertain. Mais Mauricio Paes a su relancer ses troupes face à des Chaumontais placés sur une lancée victorieuse. Avec un Matias Sanches impérial à la passe, et des Cardenas, Starovic et Loser percutants, le TLM va remporter assez facilement ce tie-beak 15-9 en 15 minutes."Il ne faut pas oublier que Chaumont c'est une très très grosse cylindrée du championnat", a rappelé l'entraîneur franco-brésilien." On se bat avec nos moyens, on se bat avec notre fougue, avec notre créativité. Mais on se bat aussi contre nous-mêmes par rapport à notre jeunesse. Nous avons su nous remobiliser, nous souder et faire ce qu'il fallait pour gagner le 5ème set, et cela c'est très bien", a conclu Mauricio Paes.Grâce à cette septième victoire en huit matches, Tourcoing reste en tête de la Ligue A avec 19 points, comme Cannes, mais avec un match en moins. Cela, c'était inespéré après le cluster qui avait affecté l'équipe et son staff avant le début de la compétition.