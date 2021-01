Volleyball : l'équipe de Tourcoing oublie de faire des tests Covid à l'entrée en Corse, amendes générales

Tournée générale. L'équipe de volley de Tourcoing, qui affronte le GFCA d'Ajaccio en 17e journée de ligue A Masculine vendredi 29 janvier, a omis de faire des tests Covid obligatoires pour l'entrée en Corse et a donc écopé de nombreuses amendes de 135 euros.

"Lors d'un contrôle à l'arrivée à Ajaccio du vol venant de Nice ce matin, il a été constaté qu'une équipe de volleyeurs en provenance du continent et devant disputer un match demain avec le GFCA (Gazélec Football Club Ajaccio) Volley d'Ajaccio n'avait pas satisfait à l'obligation de réaliser un test moins de 72h avant le départ", a indiqué jeudi dans un communiqué la préfecture de Corse.

"Tous les membres de l'équipe et de l'encadrement ont fait l'objet d'une verbalisation", a ajouté la préfecture qui précise que tous ont été testés à l'arrivée et les résultats se sont "tous révélés négatifs". "Dans le contexte sanitaire actuel particulièrement sensible, il est profondément regrettable d'observer ce type de comportement", regrette la préfecture.

L'obligation pour les personnes se rendant en Corse d'avoir fait un test PCR ou antigénique dans les 72 heures avant leur voyage, initialement prévue jusqu'au 8 janvier, avait été prolongée d'un mois début janvier pour éviter un "regain épidémique".