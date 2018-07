Trélon : un jeune homme de 20 ans se noie dans une ancienne carrière inondée

Un homme de 20 ans a perdu la vie ce samedi après-midi sur le site de l'ancienne carrière de Château Gaillard, à Trélon près de la frontière belge.



Les sapeurs-pompiers ont reçu vers 13 heures un appel d'un groupe de personnes qui se trouvaient sur le site interdit à la baignade et difficile d'accès : le jeune homme, selon eux, avait plongé à l'eau trois minutes plus tôt sans refaire surface.



Un accès difficile pour les secours

Malgré le terrain peu praticable, les secours sont arrivés sur place en début d'après-midi et ont réussi à retrouver le corps sans vie, vers 16h15. Ils ne l'ont toutefois pas extrait de l'eau, afin de permettre aux plongeurs de la gendarmerie d'examiner l'endroit où il a été découvert.



De nombreux gendarmes, ainsi que des sapeurs-pompiers, se trouvent toujours sur place.