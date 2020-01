Trois joueurs du LOSC en une du quotidien espagnol Marca : ils seraient dans le viseur du Real Madrid

Si les lecteurs de Marca ne connaissaient pas encore Victor Osimhen, Boubakary Soumaré et Gabriel, c'est désormais chose faite. Le quotidien sportif espagnol consacre sa une aux trois jeunes joueurs lillois qui figureraient "sur le radar" du prestigieux Real Madrid, alors que le mercato d'hiver a officiellement débuté mercredi.Selon Marca, Boubakary Soumaré qui intéresserait le plus l'entraîneur merengue Zinédine Zidane qui cherche à renforcer son milieu de terrain. "Soumaré est le premier sur une liste qui est encore ouverte", écrit le quotidien ibère. Âgé de 20 ans, le jeune international Espoirs est encore sous contrat avec Lille jusqu'en juin 2022. Mais le président du LOSC, Gerard Lopez, a laissé entendre récemment qu'il ne s'opposerait à son départ dès ce mercato d'hiver. Le mois dernier, il avait ainsi évoqué sur Canal + "cinq/six clubs qui s'intéressent à lui".Le second joueur sur les tablettes du Real serait l'attaquant nigérian Victor Osimhen, 20 ans également. Ce qui est assez logique puisqu'il s'agit d'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison (10 réalisations) et qu'il s'est également illustré en Ligue des Champions (2 buts). Mais Marca n'avance rien de concret à son sujet, si ce n'est que Barcelone et Liverpool auraient eux aussi les yeux rivés sur la "pépite" lilloise que Gerard Lopez dit vouloir conserver la saison prochaine. Le Nigérian est sous contrat dans le Nord jusqu'en 2024.Le dernier Dogue qui intéresserait le Real serait le Brésilien Gabriel, 22 ans. Marca insiste sur le fait qu'il s'agit d'un défenseur central gaucher, "une particularité rare dans le football actuel", un argument que Luis Campos, le conseiller sportif de LOSC, avait déjà mis en exergue lors du recrutement du joueur à l'hiver 2017 . En juin prochain, Gabriel n'aura plus qu'un an de contrat à Lille.