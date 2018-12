Tsunami en Indonésie : la Fondation de Lille lance un appel aux dons pour empêcher une crise humanitaire

Financer des projets d'ONG régionales

Fondation de Lille 📢 #Indonésie : Après le tsunami, l'activité du volcan Anak Krakatoa inquiète toujours et les besoins des populations sinistrées sont nombreux, la Fondation de #Lille lance un appel aux dons en...

"Phase d'urgence"

Comment faire un don ? Pour les particuliers, ce don est déductible de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% (das la limite de 20% du revenu imposable) ou de l'impôt sur la Fortune immobilière à hauteur de 75%.

Il est possible de donner en ligne via une page sécurisée disponible à cette adresse.

Ou bien par chèque à l'ordre de "Fondation de Lille — Tsunami Indonésie" à envoyer à l'adresse : "Fondation de Lille – 99, rue Saint-Sauveur B.P 667 – 59033 LILLE Cedex.

résume Delphine Vandevoorde, à la tête de la Fondation de Lille . Il y a effectivement urgence, en Indonésie où le dernier bilan du tsunami provoqué par l'éruption de l'Anak Krakatoa fait état de 430 morts, de 1.495 blessés et de 159 disparus . À cela s'ajoutent au moinsLa fondation lilloise, a lancé un appel aux dons en s'adressant "à la fois aux citoyens, aux collectivités territoriales et aux entreprises, petites ou grandes" explique sa présidente.L'argent récolté servira à financer les "meilleurs projets d'ONG sur le terrain,". Des projets triés sur le volet en fonction de leur utilité concrète – allanten passant par la, par exemple.Pour l'heure, "" précise Delphine Vandevoorde, car "pour l'heure on est dans la phase d'urgence : les ONG déjà sur place travaillent avec les associations locales pour fournir de l'eau potable, des médicaments ou des denrées alimentaires." Et surtout, pour éviter qu'à la catastrophe naturelle s'ajoute une crise humanitaire.La fondation – "reconnue d'utilité publique" signale Delphine Vandevoorde – s'appuie sur une expérience de près de vingt ans en la matière, marquée notamment par le tsunami de 2004 ou le séisme à Haïti en 2010. C'est notamment auprès d'elle que donnent de grosses institutions comme le conseil régional, la ville de Lille ou la MEL.