Aciérie Ascoval de Saint-Saulve : accord selon Bruno Lemaire, pas pour Xavier Bertrand

Réunion à Bercy : nous sommes loin d’un accord ! Aucun accord ne sera possible sans les salariés autour de la table ! #Ascoval pic.twitter.com/ncPieSuHvH — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 30 janvier 2018

Lors de la réunion à Bercy, les dirigeants ont beaucoup parlé de leurs actionnaires mais ce sont les salariés qui feront tourner l’usine : il leur faut des garanties et des solutions solides sur la question sociale et la stratégie industrielle. #Ascoval — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 30 janvier 2018

Un futur repreneur ?

L'accord conclu avec le suisseet le groupe, actionnaire à 40% de l'aciérie, porte sur le, a précisé le ministre à l'issue d'une rencontre avec les parties prenantes du dossier.L'aciérie emploieet l'inquiétude était grande lundi lors deLe groupe suisse a exclu cette aciérie de son périmètre de reprise. "", a dit le ministre.Pourtant,qui était également présent à la réunion. "Aucun accord ne sera possible sans les salariés autour de la table !", a-t-il tweeté dans l'après-midi. "Lors de la réunion à Bercy, les dirigeants ont beaucoup parlé de leurs actionnaires maissur la question sociale et la stratégie industrielle."Alors accord ou pas accord ? S'il existe, il "" via un engagement de commandes, a ajouté Bruno Lemaire. Ensuite, "" de marché. "Je souhaite, nous allons y mettre tous nos efforts et toute notre énergie, queet que l'activité soit rentable", a-t-il poursuivi.Lundi, Vallourec avait annoncé que. Le groupe Ascométal, propriétaire d'Ascoval, avait été placé enle 22 novembre dans l'attente d'un repreneur.