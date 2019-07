Amiens SC et FC Chambly : pas de victoire pour la Picardie ce vendredi

Amiens : un résultat ni satisfaisant, ni inquiètant

La rencontre vient de se terminer et c'est donc le @VAFC qui remporte ce match sur la plus petite des marges.

Prochain match pour les Picards contre Hull City ce mercredi !#VAFCASC pic.twitter.com/5bf64iHYW0 — Amiens SC (@AmiensSC) July 19, 2019

💪 La préparation continue pour les protégés de Luka Elsner, opposés au @VAFC hier, à trois semaines de la reprise du championnat ! pic.twitter.com/pFdzcR1f0O — Amiens SC (@AmiensSC) July 20, 2019



Chambly : panache et combativité

Match nul ce soir face à ⁦@QRM⁩ pour conclure cette préparation ‼️👇🏻 https://t.co/cIP3h42Qwa — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) July 19, 2019

Deux équipes picardes jouaient ce vendredi 19 juillet en match amical. L'Amiens SC, pour son deuxième match de préparation n'est pas parvenu à s'imposer face à une équipe de Valenciennes plus réaliste. Pendant ce temps, le FC Chambly a décroché le nul contre Quevilly-Rouen à une semaine de son tout premier match en ligue 2.C'est la première défaite de l'Amiens SC depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur, Luka Elsner. Après s'être imposé logiquement 2 buts à 1 face à l'US Boulogne vendredi dernier, les Samaraiens ont buté contre une équipe de Valenciennes plus réaliste ce vendredi 19 juillet au stade de Saint-Amand-les-Eaux, 1-0 score final.Après un début de première mi-temps mitigé, c'est Matteo Fedele qui ouvre le compteur de l'équipe du Valenciennes FC à la 22ème minute. Les nordistes poussent face à des Amiénois en difficulté qui n'arrivent pas à mettre l'équipe adverse en danger. La seconde période s'avère assez laborieuse, les Samariens ne parvenant pas à asseoir leur domination sur le match.Un résultat naturellement décevant pour Luka Elsner et ses hommes, mais pas dramatique. Cette rencontre face aux voisins qui évoluent une division en dessous, en ligue 2, était sans enjeu et Valenciennes jouait son dernier match de préparation alors que les Amiénois viennent juste de commencer. C'est pourquoi l'entraîneur n'a pas affiché d'inquiètude particulière. Il s'est néanmoins déclaré "déçu de ce résultat insatisfaisant". Il s'agit désormais de préparer la prochaine rencontre amicale face aux britanniques de Hull City le 24 juillet.Trois matchs consécutifs sans défaite : ainsi va débuter le FC Chambly sa toute première saison en ligue 2. Après s'être imposé face à la sélection de la Réunion, puis avoir décroché le nul contre Dunkerque, les Camblysiens terminent leur préparation par un 2-2 à domicile, au stade des Marais, face à l'US Quevilly.Pourtant, les Isariens avaient entamé leur rencontre avec panache : 14 minutes après le coup d'envoi, Oumar Gonzalez ouvrait le score sur une frappe bien placée. Solide dans leur jeu, les hommes de Bruno Luzi maîtrisaient la première mi-temps. Mais les cartes ont changé en seconde période. D'abord à la 47ème avec un but de Banfa Diakité, puis à la 68ème, sur une frappe de Lucas Daury qui trompait Simon Pontdemé. Conquérant, le FC Chambly allait toutefois chercher l'égalisation grace à Romain Padovani à la 85ème.Une combativité que les joueurs devront mettre à profit pour bien débuter leur saison en ligue 2 la semaine prochaine. Rendez-vous le 26 juillet au stade Pierre-Brisson à Beauvais contre le Valenciennes FC. Avec, souhaitons-le, un meilleur résultat que leurs voisins picards.