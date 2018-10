Anzin : gratuitement, il agresse un enfant handicapé de 4 ans et frappe sa mère en fauteuil roulant

Une femme en fauteuil roulant et son fils de 4 ans lui-même handicapé ont été agressés gratuitement vendredi matin, dans la rue, à Anzin. Ils se trouvaient face à la médiathèque, rue Gustave Thiétard, lorsqu'ils ont été appréhendés par un individu âgé entre 20 et 25 ans selon la police.



Ce dernier s'en serait d'abord pris à l'enfant, en se moquant de son handicap. L'agresseur aurait ensuite tenté de lui porter des coups, poussant la mère à s'interposer. Il a jeté la femme au sol et lui a asséné des coups de pied dans le dos, avant de s'enfuir.



Mère et enfant ont été transportés par les pompiers à l'hôpital pour examens, mais ne souffraient heureusement pas de blessures graves.



Une enquête de police a été ouverte pour identifier et arrêter l'auteur de cette agression.