L'accident a eu lieu vers 18h10. Une voiture a été percutée par un TER au niveau d'Artres entre Aulnoye-Aymeries et Valenciennes. L'accident n'a fait aucun blessé. Le conducteur de la voiture qui, selon la SNCF, dit s'être trompé de route à cause de son GPS, a réussi à quitter son véhicule à temps.100 voyageurs étaient à bord de ce train Jeumont-Lille. Ils ont été transportés en bus et en taxi jusque leur lieu de destination.La reprise du trafic sur cette ligne est prévue pour ce mardi matin au plus tôt.