Ascoval : Bruno Le Maire rappelle le groupe Vallourec à “ses responsabilités”

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a rappelé mardi à sesle groupe Vallourec, qui a annoncé qu'il ne lui était "pas possible" d'apporter le soutien demandé par le candidat Altifort à la reprise de l'aciérie nordiste Ascoval.", a déclaré M. Le Maire en marge d'un déplacement au Parlement européen à Strasbourg."On ne peut pas se désengager du site, de ses salariés aussi facilement, aussi rapidement, en s'en lavant les mains.", a-t-il ajouté.Le tribunal de grande instance de Strasbourg doit se prononcer mercredi sur l'avenir d'Ascoval, ex-aciérie de Saint-Saulve, près de Valenciennes,Vallourec a affirmé lundi que la demande de soutien d'Altifort, qu, serait "contraire à la préservation des intérêts du groupe".Les réactions de colère n'ont pas tardé, tant du côté d'Altifort que des syndicats et des élus.La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher s'est rendue ce mardi matin à Valenciennes où une réunion s'est tenue "pour continuer les discussions sur la reprise de l'aciérie Ascoval" avec élus locaux, représentants du personnel d'Ascoval et dirigeants de Vallourec.Vallourec, dont l'État est actionnaire,au groupe Asco Industries, en conservant 40% avec des engagements de commandes. Mais Asco Industries a été placé en liquidation en février et depuis, l'aciérie attend un repreneur.Deux candidats se sont manifestés: le groupe iranien Boost qui a déposé une lettre d'intention et le groupe franco-belge spécialisé dans les matériaux spéciaux Altifort qui a fait "une offre ferme"."Nous avons toujours privilégié la solution d'une reprise", mais "", a expliqué mardi M. Le Maire."Si nous avons une solution dont le tribunal de grande instance estime qu'elle est durable, (...), sinon "il faudra trouver une autre solution avec une priorité absolue:, a-t-il ajouté.