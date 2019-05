Ascoval Saint-Saulve : le repreneur “prêt à rencontrer les salariés”, selon Xavier Bertrand

Alors que le gouvernement tentait ce mercredi de rassurer les salariés de l'aciérie, en colère et inquiets après l'annonce par le gouvernement britannique de la faillite de British Steel , le président des Hauts-de-France s'est entretenu par téléphone avec des représentants d'Olympus Steel, maison mère du sidérurgiste et repreneur du site français, et a rencontré à Saint-Saulve les représentants du personnel."Le repreneur, il est prêt à venir à Saint-Saulve à la rencontre des salariés la semaine prochaine et il est prêt aussi à participer à une réunion de travail avec les représentants du personnel, les élus, le ministère, avant le week-end, de façon à ce que l'information soit rapidement passée aux salariés" qui "ont besoin aujourd'hui d'y voir clair", a déclaré Xavier Bertrand ce mercredi soir sur RTL "Les ouvriers d'Ascoval, ils sont à bout, ils en ont marre (...) et si on est pas capables de dire "voilà le projet, voilà les moyens financiers qu'on met sur la table, à quel moment l'argent sera sur les comptes pour réaliser les investissements" (...) ils ne feront plus confiance", a-t-il estimé."J'ai demandé au ministre qu'avant la fin de la semaine (...) on puisse leur apporter les réponses", a ajouté M. Bertrand. Les représentants du personnel seront "reçus demain" par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et "vendredi par l'actionnaire principal qui est Greybull", a assuré de son côté le délégué CGT Nacim Bardi sur BFMTV. "Pour l'instant, le plus important est de rencontrer notre actionnaire principal Greybull", a jugé le syndicaliste.