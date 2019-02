Athlétisme : Michel Bernard, champion de demi-fond originaire d'Anzin, est décédé

Une vie d'athlète : reportage de 1961 sur Michel Bernard

Reportage de 1971 sur Michel Bernard

C'est une figure du sport régional.est décédé à l'âge de 87 ans. Ancien champion de demi-fond, ancien président de la Fédération française d'athlétisme (1985-1987), fondateur du, cet Anzinois (né à Sepmeries en 1931) a eu plusieurs vies.Il a été un des leaders de l'athlétisme français des années 50-60 aux côtés d'un autre Nordiste, son grand rival,. Il a notamment finaliste du 1500 m et du 5000 m aux JO de Rome en 1960. Il a fini 6ème du 1500 m des JO de Tokyo 1964. Avec Jazy, il a été recordman du monde du 4x1500 m en 1961.Il a aussi été de multiples fois champion de France sur piste et en cross-country et a continué sa carrière au-delà de 40 ans.Son fils, Pierre-Michel Bernard, a été éluen 2008. Son petit-fils Pierrick est actuellement un espoir régional de l'athlétisme.Les funérailles de Michel Bernard se dérouleront lundi 18 février à 15h à l'église Sainte Barbe d'