Beuvrages : la police lance un appel à témoins pour retrouver une quadragénaire

Appel à témoins

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante de Corinne GAWRONSKI, 43 ans, 1m60, cheveux noirs courts, depuis le 23 mars 2018 de #BEUVRAGES (#Nord). En cas d'information contactez le commissariat de #police de Valenciennes 0327282828 de jour comme de nuit. pic.twitter.com/HbgNTC1siG — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 28 mars 2018

est considérée commepar les enquêteurs., originaire de, n'a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier, 20h.La quadragénairelorsqu'elle disparaît.Pour la retrouver, la police lance aujourd'hui. Corinne Gawronski est décrite comme mesurantElle a lesLe jour de sa disparition, elle portaitune écharpe grise et des petites bottes marrons.Si vous l'avez aperçue ou que vous détenez des informations susceptibles d'aider les enquêteurs, vous pouvez contacter leà toute heure du jour et de la nuit.