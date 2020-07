Bruay-sur-l'Escaut : Brayton, 9 ans, meurt noyé dans une piscine alors qu'il venait d'arriver dans un camping

Décès de mon fils brayton 9 ans - Leetchi.com Collecter et gérer de l'argent dans une cagnotte en ligne pour vos dépenses à plusieurs pour toutes les occasions : anniversaires, cadeaux communs, associations

Brayton, 9 ans, était pressé de profiter de la piscine du camping d'Angles (Vendée) après 600 km de route. C'est là qu'il devait passer ses vacances avec sa famille venue de Bruay-sur-l'Escaut (près de Valenciennes dans le Nord). Mais samedi, peu après 18h, l'enfant s'est noyé. Il a plongé, seul, dans la piscine qui allait fermer peu après. Il a été retrouvé inanimé par une résidente du camping.« Le garçon est parti seul à la piscine, il a plongé dans l’eau trois minutes avant la fermeture de la piscine et on voit qu’il s’est senti perdu et qu’il s’est débattu sur les caméras de vidéo surveillance. Il a peut-être fait un malaise après avoir effectué 600 km en voiture », a expliqué à Ouest-France M. Monvoisin , maire de la commune. Sa mère, son beau-père et deux frères étaient avec le jeune garçon en vacances.Malaise ? Coup de chaleur ? Panique ? Que s'est-il passé ? Une enquête a été ouverte. Une autopsie a été pratiquée dimanche : elle a confirmé la mort par noyade.A Bruay-sur-l'Escaut, autour de la cité Thiers, et surtout parmi les proches de la famille, ce décès brutal est un choc. Deux cagnottes Leetchi ont été ouvertes pour soutenir la famille.Les funérailles de Brayton auront lieu ce vendredi 17 juillet en l'église de Bruay-sur-l'Escaut.