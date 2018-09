Quatre soirs par semaine, la centrale de Bouchain fait son show laser

Ancienne centrale à charbon devenue vitrine d'EDF



Dix sites industriels valorisés par l'art

Du laser et des leds

Les oeuvres projetées sur la centrale de Bouchain jusqu'en mai 2019 Du 14 septembre au 31 octobre 2018 : Grafakie , graphiste et illustrateur, proposera sa vision de l’aventure électrique. A travers cinq planches colorées, il retranscrit l’évolution de l’électricité, de ses modes de production et de son usage.

Du 01 novembre au 15 décembre 2018 : l'oeuvre de Camille Moinaux , directeur artistique lillois, illuminera le réfrigérant. Intitulée « In Between » , sa création met en avant l'oscillation et son impact sur les hommes et ses actions.

Du 10 janvier au 20 février 2019 : l'oeuvre projetée sur la tour aéroréfrigérante sera celle de Thomas Van Hecke , artiste dont l'esprit créatif ne s'arrête pas sur un seul mode de création. Ludique et humanisée, son oeuvre retranscrit sa vision de l'évolution électrique.

Du 21 février au 30 mars 2019 : Nikibi , artiste reconnu dans le monde du street-art, prendra possession de la tour. Son oeuvre retranscrira la grande histoire de l'électricité, depuis la découverte jusqu'à aujourd'hui

Du 04 avril au 18 mai 2018 : Cyrielle Rabec, jeune artiste, proposera sa vision poétique et imagée de l'odyssée électrique. Sa création retranscrira, à travers une forme originale, l'évolution industrielle du site de Bouchain et les foyers qu'il alimente.

Une tour aéroréfrigérante parée de lumières multicicolores et mouvantes dès la tombée de la nuit. C'est le spectacle que peuvent découvrir depuis la semaine dernière les riverains de la. Et il se voit de loin : cet écran géant à 360° culmine à 125 mètres de hauteur.Quatre soirs par semaine, cetse transforme ainsi en oeuvre d'art, pour un projet de street art commandé par EDF.Un coup de projecteur artistique pour une ancienne centrale thermique au charbon, devenue depuis deux ans l’un des sites de production d’électricité au gaz les plus performants au monde.Edifiée en 1970,a en effet été réutilisée par la nouvelle installation, faisant le lien entre le passé industriel du site et la vitrine d’innovations technologiques dont EDF veut promouvoir le rayonnement.D'où l'idée de cette. Elle s’intègre dans une programmation culturelle plus large, « Odyss’Elec » créée par le groupe EDF, dont l’objectif est de faire connaître et de valoriser l’architecture de dix sites emblématiques comme la centrale thermique du Havre ou encore l’usine marémotrice de la Rance.Dans la région, le leader de la production énergétique hexagonale a fait appel àoù cinq artistes se sont mis au travail.Leur objectif : créer une oeuvre lumière d’inspiration « street art » en alliant deux technologies basse consommation : le laser et la mise en lumière architecturale par led.Tous les mois et demi,, les riverains vont découvrir une oeuvre différente. Celle-ci serasur la tour les jeudis, vendredis, samedis et dimanches soirs, sur un créneau de deux heures à la tombée de la nuit.