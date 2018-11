Condé-sur-l'Escaut : il fait un malaise dans un bar et frappe un pompier qui lui porte secours

La police a été requise jeudi vers 19h30 pour une ivresse publique et manifeste dans un bar situé rue de la Paix à Condé-sur-l'Escaut. Sur place un homme agité avait frappé un pompier. Les secours s'étaient également rendus sur place pour lui porter secours, suite à un malaise.



Le belligérant, âgé de 62 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour outrage et violences sur personne chargée d'une mission de service public. Une plainte a été déposée par les pompiers.