Coronavirus - Bouchain : 30 000 masques découverts par hasard dans le grenier de la mairie !

Redistribution

Découverte miraculeuse, ce vendredi matin à Bouchain dans le Valenciennois. En fouillant dans l'immense grenier de l'hôtel de ville, qui est un ancien château, le maire Ludovic Zientek a découvert des cartons contenant au total 30 000 masques FFP2 et chirurgicaux.Se doutant qu'il y avait peut-être ce type d'équipement en stock, l'édile a voulu faire l'inventaire mais ne s'était jamais douté qu'il y aurait autant de masques entreposés."J'ai découvert un premier carton, puis un deuxième, puis de fil en aiguille on s'est aperçu qu'il y avait d'autres cartons qui contenaient énormément de boîtes de masques adaptés pour la situation et les hôpitaux", nous a rapporté M. Zientek.Les masques ont une quinzaine d'années, mais ils ont été présentés à des professionnels qui ont certifié leur efficacité, du fait qu'ils soient restés bien emballés.Le maire de Bouchain a donc décidé d'en faire don aux deux pharmacies, à la crèche et à l'EHPAD de la ville, ainsi qu'aux hôpitaux de Denain, Somain, Saint-Amand-les-Eaux, Valenciennes et Dechy.5000 masques restent stockés pour des besoins ultérieurs.