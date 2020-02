Coronavirus: l'hôpital de Valenciennes demande de reporter les visites “par précaution”

© Centre hospitalier de Valenciennes

"Aucun patient infecté par le coronavirus n'y est hospitalisé"

Le centre hospitalier de Valenciennes (Nord) demande "par précaution" de reporter les visites aux personnes hospitalisées pour limiter le risque de contamination au coronavirus de patients ou membres du personnel."Information Covid-19: par précaution et pour éviter tout risque de contamination de nos patients, merci de limiter ou reporter vos visites à l'hôpital", écrit dans un communiqué l'hôpital.Le message s'adresse aux "collègues de travail, voisins ou amis plus ou moins proches" de patients auxquels ils voudraient rendre visite, selon la direction de la communication de l'hôpital."On n'interdit pas, on recommande, on fait appel au civisme et au bon sens des gens", souligne-t-on."Si on veut éviter la contamination de patients ou de membres du personnel, il faut limiter l'accès", poursuit-on, assurant que les familles peuvent continuer à visiter leurs proches.Aucun rendez-vous ou consultation n'est annulé ou reporté, a précisé la même source, qui affirme qu'aucun patient infecté par le coronavirus n'y est hospitalisé.Le centre hospitalier de Valenciennes compte 2.100 lits et emploie 5.200 agents sur plusieurs sites.