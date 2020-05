Coronavirus : non, le magasin Leclerc de Saint-Amand-Les-Eaux n'a pas multiplié par deux le prix de vente de masques

Le contenant

c'est vendu au rayon boucherie à côté des chipos et des merguez ? @Elisabeth92390 @Marieambre22 — alwecka (@casbonbon75) May 4, 2020

La vidéo, postée lundi 4 mai en fin de journée sur le réseau social Twitter, a déjà été vue plus de. Une cliente du magasin Leclerc de Saint-Amand-Les-Eaux raconte son achat de masques le matin même dans le supermarché, alors que les grandes surfaces sont habilitées à vendre des masques pour se protéger du Covid-19 depuis ce lundi.Premier étonnement de l'internaute, l'qui laisse penser à un contenant plus fréquemment utilisé pour conditionner de la viande. Elle dénonce aussi le, 10, qu'elle juge insuffisant. Mais son indignation provient de l'étiquette. On y voit un prix affiché de, étiquetté le jour même. Et lorsqu'elle décolle cette première étiquette, un autre prix s'affiche :Les commentaires se sont multipliés et les internautes dénoncent une manipulation. On a contacté Michael Lecroq, directeur du centre Leclerc de Saint-Amand-Les-Eaux qui évoque une erreur humaine et tient à rectifier quelques informations."Quand on reçoit des masques d’import, certifiés aux normes, on reçoit ça en quantité. Forcément,, explique Michael Lecroq, directeur du magasin. Cette étape se fait au sein de nos laboratoires selon un protocole qui permet au masque de rester stérile pour le consommateur."Le directeur du magasin a fait le choix des barquettes en polystyrène dans un soucis de rapidité et d'efficacité. "On recouvre ensuite les masques d'un film plastique permettant de les garder stérile et de les isoler de tout contact extérieur.""Ce choix peut êtrecar il peut être assimilé à de la nourriture par les consommateurs, déplore le directeur. Mais je rappelle que notre seul but est de maintenir les masques dans un environnement stérile."Deuxième point de crispation : le nombre de masques par contenant, 10. "Pour une famille nombreuse, c'est pas assez, pas assez du tout" explique l'internaute dans la vidéo.Réponse de la direction : "On a reçu trop peu de masque, on a voulu les mettre à disposition au plus grand nombre.En effet, 2800 masques ont été livrés au magasin Leclerc de Saint-Amand-Les-Eaux,Après 5 heures d'ouverture, le magasin était en rupture de stock. Une prochaine livraison devrait avoir lieu dans le courant de la semaine.Enfin, l'internaute montre dans sa vidéo qu'une première étiquette est affichée au prix de 6 euros. En la décollant, une autre étiquette indique le prix de 3 euros."Bien sur que non, explique le directeur du magasin,. Le produit a été étiqueté dans la précipitation à 3 euros. Après avoir vendu 66 lots à ce prix, un client nous a fait remarquer le prix bas. On s'est rendus compte de notre erreur.."Un masque chirurgical est acheté 50 centimes hors taxe par l'enseigne. Le directeur du magasin a donc fixé à 6 euros le prix pour un lot de 10. Bien en-dessous du prix maximum fixé par l'État, s'élevant à 95 centimes maximum par masque.