Coupe du monde féminine : les Allemandes battent les Espagnoles dans la douleur à Valenciennes

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Sans convaincre, l'Allemagne, une des favorites de la Coupe du monde féminine de football, a fait un grand pas vers la qualification pour les 8es de finale en battant l'Espagne (1-0), mercredi au Stade du Hainaut de Valenciennes.Les Allemandes, qui l'ont emporté grâce à un but de Sara Däbritz (42), sont bien parties pour terminer la phase de poule en tête du groupe B, synonyme de huitième de finale plus abordable. Avec six points, elles devancent déjà de trois longueurs leur adversaire du jour.Quatre jours après son succès au forceps face à des Chinoises accrocheuses (1-0), les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg n'ont pas réalisé une prestation impressionnante.Disciplinées mais souvent imprécises, les Allemandes n'ont dû leur salut qu'au manque d'efficacité d'une équipe espagnole pourtant supérieure et qui aurait mérité d'être mieux récompensée.Pour se qualifier pour les 8es de finales, les Espagnoles, qui ont monopolisé le ballon (59% de possession) sans concrétiser leur domination mercredi, devront désormais décrocher un bon résultat face à la Chine, tandis que l'Allemagne n'aura besoin que d'un nul face aux modestes Sud-Africaines pour s'assurer de la première place du groupe B.