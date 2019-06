Coupe du monde féminine : les Italiennes surprennent les Australiennes à Valenciennes

Les Australiennes, déçues, saluent leurs supporters venus de loin. / © Philippe HUGUEN / AFP

Ambiance italienne dans les tribunes du Stade du Hainaut. / © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

C'est une très belle performance pour l'Italie de retour en Coupe du monde après 20 ans d'absence et qui n'occupe que la 15e place au classement Fifa, mais dont le championnat est en plein essor avec la création de sections féminines dans les grands clubs.La pépite des Matildas (surnom des joueuses australiennes), Samantha Kerr, avait pourtant ouvert le score en transformant un penalty en deux temps (22). L'attaquante, qui dispute déjà sa troisième Coupe du monde à seulement 25 ans, a célébré son but en boxant le drapeau du poteau de corner. Clin d'oeil à une célébration habituelle de son compatriote et star de la sélection masculine Tim Cahill, retraité depuis cette année.Mais les Azzurre ont égalisé par l'une de leurs cadres, Barbara Bonansea. La joueuse de la Juventus a profité d'une grosse erreur de l'Australienne Clare Polkinghorne à 30 mètres du but pour aller tromper la gardienne australienne Lydia Williams (56, 1-1). Bonansea, encore elle, a arraché la victoire pour la Nazionale dans le temps additionnel grâce à un but de la tête après un coup franc (90+5).Ce match Italie-Australie était le premier des six matches organisés au Stade du Hainaut pour cette Coupe du monde féminine de football. Les Italiennes reviendront à Valenciennes le 18 juin pour y affronter le Brésil.Le prochain match programmé au Stade du Hainaut verra s'affronter les Allemandes et les Espagnoles mercredi, à 18h.