Coupe du monde féminine : Valenciennes accueillera le 8e de finale Angleterre-Cameroun

On connaît l'affiche du 5match et avant-dernier match qui sera proposé au Stade du Hainaut lors cette Coupe du monde féminine 2019 : les Anglaises, premières et invaincues dans le groupe D, affronteront dimanche à 17h30, en 8de finale, les Camerounaises, 3du groupe E.Si l'Angleterre n'a encore jamais joué à Valenciennes pendant cette compétition, le Cameroun, lui, y a déjà joué les Pays-Bas, contre lesquels il s'est incliné 3-1.Le tableau de la phase finale de cette Coupe du Monde nous donne aussi une idée de l'affiche du quart de finale qui se jouera au Stade du Hainaut le 29 juin à 15h. Malheureusement pour les supporters des Bleues, l'équipe France ne passera pas par Valenciennes, c'est désormais une certitude. Mais cette ultime rencontre en terre hennuyère ne devrait pas manquer de sel pour autant puisqu'elle verra s'affronter les vainqueurs des 8e de finale Italie-Chine et Pays-Bas-Japon.Les Italiennes comme les Néerlandaises partiront favorites. Les unes comme les autres ont déjà joué au Stade du Hainaut pendant la phase de groupes. Les supporters Oranje avaient notamment assuré le spectacle dans les rues valenciennoises samedi dernier avant le match des Bataves contre le Cameroun.