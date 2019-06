Coupe du monde féminine à Valenciennes : l'Angleterre domine le Cameroun, sanctionné par l'arbitrage vidéo

La frustration d'Ajara Nchout

🎥 – 45’+4’ – White double la mise pour l’Angleterre !

⚽️ Il a fallu attendre le VAR pour valider ce 2nd but anglais !https://t.co/28RTd2u5tt



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2 – 0 🇨🇲#ANGCAM #FIFAWWC à suivre en direct sur @TMCtv et @MYTF1 ! — Téléfoot (@telefoot_TF1) 23 juin 2019

L'Angleterre, l'une des favorites de la Coupe du monde féminine, s'est facilement qualifiée pour les quarts de finale en écartant le Cameroun (3-0), sanctionné par les interventions de la VAR, dimanche à Valenciennes.Ce fut l'image du match : les Camerounaises, furieuses des décisions arbitrales, ont même menacé brièvement de ne pas reprendre le match, avant de s'y résigner.Au Stade du Hainaut, sous une chaleur étouffante (température ressentie de 33°C), les Anglaises ont rapidement fait la différence grâce à leur capitaine Steph Houghton (15e), avant de tuer le suspense dans le temps additionnel de la première période par Ellen White (45e+4). Après la pause, c'est Alex Greenwood qui a alourdi le score (58e).Brillantes en première phase avec trois victoires face à l'Ecosse, l'Argentine et le Japon, finaliste en 2015, les joueuses de Phil Neville ont certes obtenu leur qualification, mais n'ont pas affiché leur meilleur visage et devront hausser leur niveau pour espérer atteindre les demi-finales, comme il y a quatre ans.Retour sur le match. Les Anglaises prennent d'entrée le contrôle des opérations et sont vite récompensées: sur un centre de White, la défenseure Augustine Ejangue manque son contrôle devant sa gardienne, qui s'empare du ballon à la main au lieu de dégager au pied. L'arbitre signale alors un coup franc indirect à cinq mètres du but.Cette erreur d'Anette Ngo Ndom coûte cher aux Lionnes Indomptables puisque les Anglaises ne laissent pas passer leur chance : décalée par Toni Duggan, Houghton trouve le petit filet (1-0, 15e).L'incompréhension de la Camérounaise Ajara Nchout (à gauche) et son entraîneur Alain Djeumfa après un but invalidé contre l'Angleterre, le 23 juin 2019 à Valenciennes (AFP-Philippe HUGUEN)Au terme d'un premier acte ennuyeux, les "Three Lionesses" vont doubler la mise: d'un subtil extérieur du pied, Lucy Bronze lance dans le dos de la défense camerounaise White, qui contrôle avant de marquer.Le but initialement refusé pour hors jeu, est finalement validé par la VAR, provoquant la colère des joueuses africaines, qui parlementent près de deux minutes avant de finalement accepter de reprendre le jeu (2-0, 45e+4).Dès la reprise, le Cameroun réussi à réduire le score par Ajara Nchout... mais le but est annulé par la VAR pour hors jeu, créant un nouveau flottement chez les Lionnes Indomptables. Il faut l'intervention du sélectionneur pour qu'elles finissent par reprendre la partie (49e).Peu après, l'Angleterre éteint les derniers espoirs camerounais en triplant la mise par Greenwood, qui reprend du plat du pied un corner de Duggan (3-0, 58e).