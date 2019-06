Coupe du monde féminine : veillée d'armes à Valenciennes entre Australiennes et Italiennes

Reportage d'Ali Benbournane et Bertrand Théry.

conférence de presse ⚽️ équipes Australie 🇦🇺 et Italie 🇮🇹 ce midi avant la confrontation de demain à #Valenciennes @F3nord @TheryBertrand #FIFAWWC pic.twitter.com/Uts3VIYaPy — Ali Benbournane (@alibenbournane) 8 juin 2019

Valenciennes parée pour son premier match de Coupe du monde féminine de football

Au programme des deux équipes ce samedi, reconnaissance du Stade du Hainaut et conférence de presse à Valenciennes. "Nous sommes très heureux de l'accueil que nous recevons ici", s'enthousiasme Ante Militic, le sélectionneur de l'Australie. "L'hôtel, les infastructures, les gens, l'atmosphère, c'est très réconfortant. Il y a de très bonnes vibrations autour de cette Coupe du monde, c'est une belle ville d'accueil. On a visité le stade : c'est un stade fantastique."L'Australie et l'Italie s'affrontent dimanche, à 13h, au Stade du Hainaut qui fera le plein pour l'occasion. Les deux équipes font partie du groupe C qui compte aussi le Brésil et la Jamaïque. Les Australiennes ont déjà atteint trois fois les quarts-de-finale en Coupe du monde, tandis que les Italiennes font leur grand retour après presque vingt ans d'absence dans la compétition.La Squadra Azzura rejouera ici le 18 juin, lors d'un match au sommet contre les Brésiliennes, avec une chaude ambiance à prévoir. "Personnellement, j'ai ressenti beaucoup de chaleur dans l'accueil des habitants de Valenciennes", témoigne la sélectionneuse italienne Milena Bertolini. "Il y a beaucoup d'Italiens et de personnes d'origine italienne ici. On pourrait croire que les gens sont plus froids dans le nord de la France, un peu comme dans le nord de l'Italie. Mais c'est tout l'inverse !".Le Stade du Hainaut accueillera également Allemagne-Espagne (groupe B, 12 juin), Pays-Bas-Cameroun (groupe E, 15 juin), ainsi qu'un 8de finale (23 juin) et un quart de finale (29 juin).