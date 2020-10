Covid-19 : le centre hospitalier de Valenciennes a déclenché le plan blanc

L épidémie Covid touche fortement le territoire du Hainaut Cambresis avec un nombre important de patients en soins aigus... Posted by Centre Hospitalier de Valenciennes on Tuesday, October 27, 2020

Deux fois plus de patients hospitalisés en une semaine à Valenciennes

Le centre hospitalier de Valenciennes a décidé de déclencher le plan blanc ce mardi 27 octobre à 14 heures. Ce plan d'urgence sanitaire permet à un établissement de déployer "de moyens extraordinaires" pour faire face à une situation d'urgence, "afin de préserver la qualité et la sûreté des soins", peut-on lire dans le communiqué.Cela autorise également de mettre en situation de réquisition les personnels "indispensables à la bonne marche de l'établissement".En une semaine, le taux de positivité pour les patients testés sur le territoire du Hainaut-Cambrésis est passé de 20 à 40 %. Plus de 250 patients sont hospitalisés dans les 12 établissements du groupement hospitalier du territoire.Pour le seul centre hospitalier de Valenciennes, le nombre de patients atteints du Covid-19 s'élève à 112 cas, contre 58 une semaine auparavant, soit une progression de 93 %.Toujours à Valenciennes, les 21 lits de réanimation réservés au patients Covid et les huit lits de "soins critiques" réservés sont déjà saturés. Le nombre de nouveaux patients est en effet plus important que le taux de libération des lits.