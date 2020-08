Covid-19 : ​​​​​​à Valenciennes, les commerçants dressent un bilan mitigé des soldes mais estiment avoir évité le pire

Bilan des soldes mitigé à Valenciennes même si les commerçants estiment avoir évité le pire • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Des showrooms en vidéoconférence

Une épidémie de Covid-19, la canicule, ... Difficile pour les commerçants de redorer leur blason en cette fin de soldes.À Valenciennes, pour attirer les clients, certains commerçants ont cassé les prix. "On a démarré directement à moins 50 % et jusqu'à moins 70 % sur certaines pièces pour faire en sorte que les vêtements partent le plus rapidement avant que les gens ne partent en vacances", explique Karine Dubois, commerçante. "Je suis indépendante, ma marchandise m'appartient, il faut donc absolument que ça parte."Avec la crise sanitaire, les dates de soldes ont été décalées. Dans les rues, plus que des acheteurs, se trouvent des flâneurs prudents."Moi, je n'ai pas fait beaucoup de soldes, mes armoires sont pleines. La mode est un perpétuel recommencement", se justifie une passante. "On n'a pas usé nos affaires pendant le confinement, donc je n'en ai pas ressorti le besoin non plus", explique une autre femme.Si la ruée vers les bonnes affaires n'a pas été aussi importante que prévue, le bilan n'est pas si mauvais au 11 août, date de fin des soldes. "On avait moins de clientes, mais elles achetaient plus", reconnaît Enza Surmont, une commerçante.L'inquiétude se porte désormais sur la rentrée. Les showrooms des marques ont été annulés du fait de l'épidémie. Le choix du prochain stock se fera par vidéoconférence regrette David Cornu, un autre commerçant. "On n'aura pas pu toucher le produit, la matière, on ne pourra pas voir le petit détail. C'est plus compliqué pour nous de faire le bon choix."Pour ces commerçants, tout se jouera désormais en septembre, en espérant que la supposée deuxième vague n'arrive jamais.