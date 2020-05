Déconfinement - Nos idées de balades dans le Nord Pas-de-Calais (3) : les moulins de Flandre autour de Steenvoorde

La ronde des moulins, pourquoi ça vaut le coup ?

La ronde des moulins, c'est où ?



La ronde des moulins, quel circuit emprunter ?

Se balader en temps de déconfinement : les règles à suivre - dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km

- en limitant à 10 personnes maximum cette sortie en extérieur

- dans le respect d’une distanciation physique entre vous, il vous faudra garder un espacement d’au moins 2 mètres avec les autres promeneurs

- sans limitation de durée

- sans attestation



La Flandre est un des endroits de la région où de nombreux moulins ont été bien conservés. "C’est la seule région en France où on peut observer une telle concentration de moulins encore debout", affirment même les Flamands. Des témoignages du patrimoine rural qu'on ne se lasse pas d'admirer au coeur d'une campagne typique et préservée. Aujourd'hui, une vingtaine de moulins subsistent dans le Nord.Le Steenmeulen, Le Moulin de la Roome, Le Drievenmeulen et Le Nord Meulen. En quelques kilomètres à travers la campagne flamande, vous pourrez découvrir quatre moulins. En vous vous souvenant notamment qu'avant la Révolution industrielle au XIXe siècle, les moulins étaient pratiquement les seuls producteurs d’énergie. Ils servaient principalement à broyer les céréales et à la fabrication de l’huile. La Flandre, qui bénéficiait du souffle des vents dominants de secteur ouest, fut la terre des moulins à vent.Les quatre moulins sont situés sur deux communes des Flandres : Terdeghem et Steenvoorde (Nord), juste à côté de la frontière belge.Voici une balade proposée par l’association Flandres Découverte, l’office de Tourisme du Pays des Géants et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.-Face à la mairie de Steenvoorde, suivez à droite la rue de Verdun puis la rue R. Goetgheluck. Aboutissez place Saint-Pierre, face à l’église.Descendez la rue de l’Eglise. Longez à droite la place N. Segard. Traversez en diagonale le parking, empruntez la rue Neuve, à gauche la rue de Terdeghem puis la première rue à droite sur 90 m.-Suivez à gauche le sentier piétonnier. Après le pont, empruntez à droite le chemin le long de la becque. 70 m plus loin, montez à gauche puis, au bout, partez à droite. Coupez avec prudence la voie de contournement sud et continuez sur la rue du Moulin. Longez le vallon de l’Ey becque sur 1,5 km.Empruntez à droite le chemin puis la route à gauche. Traversez (prudence) la D 37 et suivez le chemin de la Ceinture. Après la ferme, engagez vous à droite.-Tournez à gauche sur la route de Waeghebrugge puis à droite à l’intersection suivante. Prenez à gauche la route du Grand Bruxelles puis à droite le sentier entre les haies. Contournez l’église Saint-Martin. Puis allez à gauche.Suivez la rue de la Roome qui aboutit au moulin. Longez à droite la haie. Au coin de celle-ci, descendez la route.Montez à gauche en direction du Drievenmeulen. Coupez la D 948 avec prudence et suivez le petit chemin d’Hazebrouck. Vue sur le Noordmeulen et les perches de tir à l’arc vertical, sport traditionnel flamand. A la chapelle ND de Lourdes, obliquez à droite. Longez les pommeraies.Entrez à droite dans la résidence de la Houblonnière puis retrouvez à gauche l’Hôtel de Ville.