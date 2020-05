Déconfinement - Nos idées de balades dans le Nord Pas-de-Calais (circuit 2) : la mare à Goriaux à Wallers / Raismes

La mare à Goriaux, pourquoi ça vaut le coup ?

La mare à Goriaux, c'est où ?

La mare à Goriaux, quel circuit emprunter ?

Se balader en temps de déconfinement : les règles à suivre - dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km

- en limitant à 10 personnes maximum cette sortie en extérieur

- dans le respect d’une distanciation physique entre vous, il vous faudra garder un espacement d’au moins 2 mètres avec les autres promeneurs

- sans limitation de durée

- sans attestation



Un peu de botanique, un peu de cyclisme, un peu d'histoire... La balade que nous vous proposons ce mardi a des intérêts multiples. Connaissez-vous la mare à Goriaux ? Partons dans le Valenciennois !La mare à Goriaux (mare à cochon en patois), c'est un étang lié à un affaissement minier entre 1916 et 1930. Créé involontairement par l'Homme, ce lieu riche d'une recolonisation inédite de la faune (sangliers, chevreuil, grèbe huppé, balbuzard pêcheur, pluvier petit-gravelot...) et de la flore (herbiers aquatiques, roseaux à balais, ou bouleaux) est devenu une réserve biologique domaniale classée depuis 1982 . L'endroit qui est désormais un terril plat est donc insolite et passionnant à découvrir.Le site du plan d'eau et du terril de la mare à Goriaux fait partie de la forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers. 145 hectares à cheval entre les communes de Wallers et de Raismes, près de Valenciennes (Nord).Un circuit familial est proposé autour de la amre à Goriaux. Son intérêt réside dans sa diversité. pavés, terril plat aux pentes glissantes, étang classé en réserve ornithologique, forêt...La balade dure environ 1h10 (6,9 km). Elle commence à la Drève des Boules d'Hérin de Wallers-Arenberg, connue sous le nom de tranchée d'Arenberg, secteur difficile emprunté chaque année par les coureurs de Paris-Roubaix.Empruntez la drève sur 1 km. Au carrefour, tournez à droite sur la drève de Wallers. Au printemps, des milliers de petites grenouilles nouvellement nées traversent cette drève. Allez tout droit sur 2 km ; en chemin, coupez une large allée et poursuivez tout droit.Au bout de la drève, dirigez-vous à droite et longez un moment l’échangeur autoroutier puis obliquez à droite pour longer la mare à Goriaux (chemin asphalté). En arrivant au pied du terril, montez sur 100 m, passez successivement à deux panoramas – « mare à Goriaux » et « site minier d’Arenberg ». Du panorama du site minier, descendez vers le parking.Au parking, prenez à droite et serpentez à travers les arbres sur environ 1,3 km. Bien suivre le balisage. Prenez de nouveau à gauche la drève pavée d’Arenberg et rejoignez le parking de départ.Un conseil : prenez vos jumelles !​​​​​​​