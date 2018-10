Denain : un cyclomotoriste gravement blessé après avoir été percuté, l'automobiliste en fuite

La police recherche activement un automobiliste en cause dans un accident grave de la circulation, qui s'est produit samedi 6 octobre en fin d'après-midi rue des Coopérateurs à Denain.



Il était 17h45 environ, lorsqu'un homme circulant à scooter a été violemment percuté par une voiture, dont le conducteur a pris la fuite.



La victime a été transportée dans un état critique au centre hospitalier de Valenciennes, souffrant notamment de lésions thoraciques et cervicales, ainsi que de fractures aux jambes. Son pronostic vital a été engagé dans un premier temps, mais le cyclomotoriste serait ce lundi tiré d'affaire.



La police a ouvert une enquête pour identifier le véhicule impliqué dans l'accident, et mettre la main sur son conducteur.