Denain : des syndicalistes au commissariat après l'altercation avec Sébastien Chenu

Physiquement et violemment agressé par milices cgt,à valenciennes,je depose plainte. J'attends condamnation du leader cgt M.Martinez @afpfr — Sébastien Chenu (@sebchenu) 15 mars 2018





Manifestation de soutien

rassemblement en musique à #Denain de la #CGT en soutien à un militant convoqué par la police après la manif mouvementée de jeudi dernier @F3nord pic.twitter.com/pUKKftu90h — Ali Benbournane (@alibenbournane) 20 mars 2018

ont été convoqués ce mardi matin auMotif ? En savoir plus sur ce qui s'est déroulé à laorganisée par la CGT Metallurgie, la semaine dernière àCe jour-là, le député FNse rend à la manifestation. Il aurait étéqui ne souhaitaient pas sa présence. L'élu aurait alors trouvé refuge dans une agence de voyage de la place d'Armes, protégé parPlus tard, l'élu avait annoncé son intention deCe matin, unepour contester la convocation des syndicalistes. "", explique Yohann Delbauve, militant CGT Vallourec Aulnoye. "Ce n'est pas nous qui avons troublé l'ordre public. On n'a pas invité ce monsieur,le reste on n'a pas compris... [...]