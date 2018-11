Derby : le VAFC fait plier le RC Lens avec panache

derby électrique #VAFCRCL mais quel panache ! Roudet avec ou sans maillot, homme du match ! @F3nord pic.twitter.com/7SsJNRCdO7 — Celine Rousseaux (@CelineRx) 10 novembre 2018

L'ambiance était au rendez-vous, ce samedi après-midi. Le VAFC recevait son voisin du Nord, le RC Lens, dans un stade du Hainaut rempli de supporters des deux équipes.. Pour les Valenciennois, 18e du championnat au début du match, il s'agissait avant tout de grapiller des points pour se détacher du bas du tableau. Pour les hommes de Philippe Montanier, quant à eux troisièmes de Ligue 2, l'enjeu était surtout de trouver un nouveau souffle après le temps faible de ces dernières semaines.Le match a été intense, dès le début, et c'est le VAFC qui ouvre le score avec une tête de Tony Mauricio, sur un centre de Sébastien Roudet (1-0, 14e). Les Lensois ont du mal à trouver des ouvertures, ils y parviennent en fin de première mi-temps avec l'égalisation de Grjohn Kyei (1-1, 35e)., avec deux buts en 8 minutes, d'abord de Gaëtan Robail pour Valenciennes (2-1, 54e), suivi quasiment directement par l'égalisation lensoise grâce à Gomis (2-2, 62e).Dix minutes plus tard, les Valenciennois, qui ne lâchent pas une balle, reprennent l'avantage grâce à un but de Sébastien Roudet (3-2, 72e), avant de breaker en toute fin de match avec le but de Mauricio (4-2, 86e), encore une fois sur une passe deLe VAFC peut respirer, il remonte à la 15e place du championnat.Quelques altercations ont eu lieu avant le match entre supporters. La police a fait tampon et tenté de limiter les échanges de projectiles. À la fin du match, des supporters du RC Lens ont arraché des sièges qu'ils ont jeté sur la pelouse.