Disparition à Condé-sur-l'Escaut : un enfant de 9 ans activement recherché

Il a disparu dans la matinée de jeudi. Un garçon de 9 ans a quitté son domicile du centre-ville de Condé-sur-l'Escaut et on ne l'a plus revu depuis. Il est activement recherché par sa famille, des amis et de nombreux habitants de cette commune du Valenciennois. Le maire, Grégory Lelong, coordonne les appels à témoins. La nuit dernière, les recherches n'ont pas abouti.L'enfant est décrit ainsi : "Noir de peau, pieds nus, habillé d’une chemise bleue manches longues et d’un jean troué". Il est atteint d’autisme. Selon le maire, "il a été aperçu vers midi à Macou (résidence des Cinq Paumes et près d’Aldi)".Grégory Lelong appelle toute personne ayant des informations à composer le 17 : "Ne le retenez pas en raison de son trouble du comportement." Ce vendredi à 10h, les recherches, coordonnées par la police, vont reprendre. Le maire lance un appel aux volontaires.