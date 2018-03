“Les disparus de Valenciennes”, un polar nordiste ce samedi sur France 3

Trailer Les disparus de Valenciennes - France 3

Notre reportage lors du tournage à Oignies

Dans les coulisses du tournage de 'Meurtres à Valenciennes"

Voilà quinze ans qu’ils ne s’étaient plus adressé la parole. Mickaël et Yann Tortois sont deux frères séparés par la mort de leur père mineur, dans un accident dramatique qui a coûté la vie à une quinzaine de personnes.L’un policier, l’autre gendarme, ils doivent pourtant enquêter ensemble sur un ami d’enfance, retrouvé mort au musée des Mineurs de Valenciennes. Au fil de l’enquête, les deux hommes vont devoir mettre leurs différends de côté et se plonger à nouveau dans l’histoire de la région et leur passé.Le téléfilm devait à l'origine s’intituler "Meurtres à Valenciennes", dans la continuité de la collection "Meurtres à". Cette série lancée en 2013 par France 3 comprend de nombreux téléfilms policiers intégrant systématiquement une ville et une région française différente.Parmi les acteurs principaux, Virginie Lemoine signe son retour devant les écrans après l’arrêt de la série "Famille d’accueil", en 2016. L'actrice y incarne une bourgeoise toute-puissante dans les Hauts-de-France, qui a "des blessures personnelles qu’elle cache" selon la comédienne."C’était très touchant. Il y a eu beaucoup de figurations qui ont été prises en charge par d’anciens mineurs. On sent qu’il y a un rapport passionnel à la mine", raconte Virginie Lemoine au micro de France 3. Le tournage s’est déroulé en novembre 2017 dans le bassin minier, à Oignies et Bruay-La-Buissière, mais aussi dans le Valenciennois ou encore l’Orchésis.